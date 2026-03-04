«Терроризм и пиратство»: Украина атаковала российский газовоз у берегов Мальты

Минтранс России сообщил об атаке на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море

soc_aire/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке в Средиземном море. Об этом сообщило министерство транспорта России.

По данным ведомства, нападение произошло 3 марта рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам.

В Минтрансе заявили, что атака была совершена с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины.

В ведомстве также сообщили, что благодаря совместным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

«Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», — подчеркнули в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что подобные действия, по их оценке, не должны оставаться без реакции международного сообщества.

О том, что в Средиземном море загорелся танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz, агентство Reuters сообщало накануне. В публикации отмечалось, что судно находится под санкциями США и Великобритании.

