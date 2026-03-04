Размер шрифта
Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию

Блогершу Лерчек отправили в онкологическую реанимацию после родов
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) попала в реанимацию онкологического отделения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Чекалину госпитализировали 3 марта. Новорожденный сын блогерши остался дома. Подробности состояния знаменитости не уточняются.

Во время беременности блогерше проводили операцию на почки. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Чекалину впервые госпитализировали 23 декабря.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

У Лерчек трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году). В конце 2025 года стало известно, что она беременна четвертым ребенком от нового партнера — тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Лерчек родила сына в феврале 2026-го.

Ранее Лерчек бросила бьюти-бренд из-за многомиллионных долгов.

 
