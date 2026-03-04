Борис Джонсон назвал «ошибкой» отказ от принятия Украины в НАТО

Отказ принимать Украину в НАТО является «ошибкой», и в конечном итоге страна должна будет стать частью альянса. Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Джонсон подчеркнул, что предполагаемую атаку России на Украину после заключения мира «лучше всего» может предотвратить пятая статья НАТО о коллективной обороне. Поэтому отказ США принимать Украину в альянс является «ошибкой», считает экс-премьер.

«Я считаю, что это ошибка. США при [Джордже] Буше были за вступление Украины. И, в конце концов, это должно произойти — это будет правильный ответ. Но пока этого нет, есть прогресс в переговорах о других гарантиях безопасности», — отметил он.

Джонсон также напомнил о своем предложении направить европейских военных в один из «безопасных« районов Украины. По его словам, это нужно затем, чтобы показать, что президент России Владимир Путин «не может наложить вето» на присутствие западных войск на Украине.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «основным желанием Украины было вступление в НАТО», однако Киев готов отказаться от этого при условии достижения двухстороннего соглашения с США и обеспечения гарантий безопасности от ЕС и других стран. При этом в декабре Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

В феврале 2026 года политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является нереалистичным сценарием.

Ранее Джонсон признал невозможность Украины вернуть территории в ближайшее время.