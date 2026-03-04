Посольство РФ сообщило о вывозе граждан России, Белоруссии и Киргизии из Ирана

На фоне эскалации ситуации вокруг Ирана продолжается переход российскими гражданами границ Исламской Республики с Азербайджаном, Арменией и Туркменией. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба посольства РФ в Тегеране.

Так, 3 марта был осуществлен вывоз 117 граждан России, включая 45 детей, через границу с Азербайджаном. В группу вошли также семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. Утром 4 марта борт МЧС РФ со всеми этими людьми прибыл в подмосковный аэропорт «Жуковский» .

До этого стало известно, что Иран через границу с Азербайджаном покинули 246 граждан России с начала военной операции США и Израиля против Исламской Республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее застрявшая на круизном лайнере в Дубае россиянка рассказала про обстановку на судне.