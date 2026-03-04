Звезду «Импровизации» прозвали Тони Старком

Участник шоу «Импровизаторы» Сергей Матвиенко опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в новом образе.

Матвиенко предстал в темном смокинге с галстуком и солнцезащитными очками авиаторами. Поклонники отметили, что в новом образе комик похож на главного героя фильма «Железный человек» Тони Старка.

«Молодежь даже не знает, что он снимался в «Железном человеке», — пошутил блогер Янгер.

В комментариях фанаты также похвалили имидж Матвиенко. Они назвали его красивым и шикарным.

Юморист Сергей Матвиенко стоял у истоков создания импровизационного театра «CraZy» в 2011 году, а спустя несколько лет участникам театра предложили поработать над новым юмористическим проектом на ТНТ. Так, Матвиенко, Арсений Попов, Антон Шастун и Дмитрий Позов стали работать в команде над шоу «Импровизация». Юморист также снимался в проектах «Где логика?», «Секрет», «Двое на миллион» и других.

В декабре 2024-го Сергей Матвиенко признался, что вступал в интимную близость с поклонницей после концерта.

Ранее Григорий Лепс заявил о наличии дара у Бузовой.