Стал известен новый соперник Махачева

El Comercio: чемпион UFC Махачев подерется против Моралеса в Лас-Вегасе в июле
Ed Mulholland-Imagn Images/Reuters

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет свой следующий бой против Майкла Моралеса. Об этом сообщает портал El Comercio.

Поединок пройдет в рамках Международной недели боев в Лас-Вегасе, оппонентый выйдут в октагон 12 июля.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Арман Царукян спровоцировал массовую драку на турнире в США.

 
