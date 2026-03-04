В желудке у ребенка в Москве застрял проглоченный игральный кубик

В Москве у ребенка в желудке застрял проглоченный игральный кубик

В Москве врачи помогли ребенку, у которого в желудке застрял игральный кубик. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент произошел, когда мальчик играл в настольную игру. В какой-то момент ребенок случайно проглотил игральный кубик — в результате он застрял в желудке малолетнего, отказавшись выходить естественным путем.

Родители привезли мальчика в медицинское учреждение. Врачи с помощью специального захвата «корзина» аккуратно достали кубик, операция прошла успешно. Ребенка уже выписали, он чувствует себя хорошо.

До этого подмосковные врачи достали из кишечника четырехлетней девочки 30 магнитов. Бригада скорой помощи доставила ее в областной центр охраны материнства и детства с сильной рвотой.

Ранее российские врачи спасли мужчину, который проглотил кусок стекла.