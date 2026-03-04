Стало известно, зачем самолет-разведчик США два дня летал у границ России

Американские самолеты-разведчики летают у границ Калининградской области с целью мониторинга российских военных кораблей и военных баз ВС России. Не исключено, что там НАТО может собирать разведывательные данные на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Летают они уже, я скажу так, много лет. Единственное, меняется характер действий: то летают самолеты-разведчики, [то плавают] корабли-разведчики. Постоянно их видно. Наши пассажирские паромы выходят, они видят эти корабли, они [самолеты и корабли НАТО] постоянно там где-то болтаются в районе Калининградской области, в нашей акватории», — отметил он.

Первое, что интересует США в рамках воздушной и морской разведывательной деятельности у границ России и, в частности, Калининградской области, добавил Колесник, это новые военные корабли ВМФ РФ, а также изменения на имеющихся военных базах страны.

«Они смотрят, что происходит в Калининградской области, потому что Калининградская область, она как кость в горле [у НАТО]. Это самый западный гарнизон. Что такое гарнизон? Гарнизон, это вооруженные силы, дислоцирующиеся в определенном месте, поэтому страшно им», — сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос, может ли НАТО с помощью разведывательных самолетов копить разведданные для потенциального вооруженного конфликта блока с Россией, Колесник отметил, что с такими целями они мониторят не только Калининградскую область, но и другие регионы России. Ответ РФ в случае эскалации конфликта будет жестким, добавил он.

«Калининградская область в первые же секунды может ответить так жестко, что уже и отвечать некому будет и осуществлять агрессию. Это они должны это понимать. [Россия] ответит не просто выстрелом из охотничьего ружья, ответит такими ударами, что там содрогнется Европа», — подытожил депутат.

3 марта агентство РИА Новости сообщило о том, что самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области.

Ранее в Минобороны России заявили о росте численности войск НАТО в Прибалтике.