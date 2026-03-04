Ресторан оштрафовали на $28 тыс. за подачу детям средства от насекомых вместо сока

В Австралии детям в ресторане подали средство от насекомых вместо сока

Ресторан в Австралии оштрафован на $28 тысяч после того, как официант подал детям средство от насекомых вместо клюквенного сока, пишет Unilad.

В Австралии две сестры — 12-летняя Ханна Лемин и 11-летняя Оливия — по ошибке выпили средство от насекомых, которое им подали в ресторане вместо клюквенного сока. По словам матери, дети сделали по глотку из стаканов, но сразу выплюнули жидкость, пожаловавшись на «ядовитый» вкус.

«Мои дочери выплюнули напиток и сказали, что он отравлен», — рассказала женщина.

Отец девочек сначала не поверил и решил попробовать напиток сам, однако также сразу выплюнул его из-за сильного неприятного вкуса.

После этого семья обратилась к сотрудникам ресторана. По словам мужчины, персонал сначала заявил, что это просто «старый клюквенный сок», и не хотел показывать бутылку. Однако мужчина настоял, чтобы ему ее передали. Оказалось, что в емкости находилось масло цитронеллы, используемое как средство против насекомых.

Семью особенно испугало то, что часть жидкости все-таки была проглочена. Девочек доставили в больницу для наблюдения. У них зафиксировали головную боль, жжение в животе и покалывание.

По итогам разбирательства бывший владелец ресторана Miky's Italian Fusion Микеле Анджули был признан виновным в продаже опасной пищи и нарушении требований безопасности. В итоге суд обязал ресторан выплатить штраф семье в размере $ 28 тысяч.

