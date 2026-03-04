Размер шрифта
Иранский посол раскрыл, кто мешает США развязать третью мировую

Посол Искандари: США развязали бы третью мировую, если бы не РФ, Китай и Индия
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США давно бы развязали третью мировую войну, если бы не Россия, Китай и Индия. Такое мнение выразил посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Если бы не было России, Китая, Индии, США давно бы развязали третью мировую войну», — заявил дипломат.

Он считает, что после Ирана американские власти захотят подчинить себе и другие крупные страны мира.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая война пока еще не идет, но может начаться в любое время, если президент США Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов». Политик оценил текущую политическую ситуацию в мире как крайне напряженную. По мнению Медведева, «триггером может стать любое событие».

Медведев также сравнивал США и их союзников со свиньями, которые «не хотят расставаться со своим корытом». Он объяснил, что Соединенные Штаты ведут войну за сохранение глобального доминирования.

Ранее в NYT заявили о рисках для президентства Трампа.

 
