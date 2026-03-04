Размер шрифта
Общество

Следователи раскрыли масштабную коррупционную схему в РЖД

СК: главу управления вагонного хозяйства РЖД обвинили во взятке в 12 млн рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года обвиняемый, находясь в Москве, получил через посредника взятку более 12 млн рублей. За эти деньги он должен был заключить с коммерческой организацией договора подряда на ремонт грузовых вагонов и их запасных частей и обеспечить беспрепятственную приемку работ.

Коррупционная схема была выявлена в ходе совместной работы следователей и сотрудников ФСБ России. В отношении начальника управления вагонного хозяйства и других участников преступления возбудили уголовное дело, они задержаны. По месту их жительства и работы проведены обыски. В скором времени обвиняемым изберут меру пресечения.

До этого еще одного сотрудника РЖД обвинили в крупной взятке. На коррупции попался бывший начальник одного из подразделений компании. По данным следствия, в мае 2024 года он согласовал планы грузоперевозок за денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей. Фигурант уголовного дела отрицает свою вину.

Ранее в Подмосковье главу поселка и его замов заподозрили в крупных взятках.

 
