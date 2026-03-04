Размер шрифта
Участницу польского террористического движения задержали в Москве

В Москве задержали участницу запрещенного «Съезда народных депутатов» Фильченко
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве задержали участницу запрещенного «Съезда народных депутатов» (организация признана в РФ террористической) Галину Фильченко. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Фильченко была задержана утром 4 марта в своей московской квартире. Сейчас по месту жительства задержанной проводятся следственные действия.

Источник уточнил, что Фильченко является единственной оставшейся в России участницей организации, созданной в Польше в 2022 году бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Отмечается, что она участвовала в разработке так называемых законодательных актов по местному самоуправлению в России.

В декабре 2025 года Верховный суд России признал «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории страны. Съезд говорил о себе как о «новом правительстве России в изгнании». По версии прокуратуры, основная цель организации заключалась в насильственном захвате власти в РФ и в изменении конституционного строя.

В отношении самого Пономарева возбудили уголовное дело из-за учреждения в Польше политического движения. Кроме того, его заочно приговорили к десяти годам лишения свободы за оправдание терроризма и фейки о российской армии.

Ранее проживающего в Лондоне политика Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к сроку за оправдание терроризма.

 
