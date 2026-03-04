США начали военную операцию в Эквадоре. Против кого она направлена?

Кадр из видео во время совместной операции сил Эквадора и США по борьбе с наркоторговлей, 3 марта 2026 года

США начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре, которые Вашингтон называет «террористическими организациями». Американские спецподразделения начали помогать эквадорским силам в планировании рейдов, логистике и предоставлять им разведданные. Как заявили в Пентагоне, речь идет о новой фазе «борьбы с наркотрафиком» в Латинской Америке. Юристы и правозащитники увидели в этих действиях нарушения норм международного права. Что известно об операции в Эквадоре — в материале «Газеты.Ru».

Новый этап кампании Трампа

Руководство Южного командования Вооруженных сил США (U.S. Southern Command) сообщило о начале совместной операции с Эквадором против группировок, которые Вашингтон относит к «террористическим организациям». Заявление опубликовали в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

Из сообщения следует, что вооруженные силы двух стран приступили к операции на территории Эквадора, направленной против структур, якобы связанных с наркотрафиком и насилием в регионе. В Южном командовании подчеркнули, что действия стали «примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом».

«Мы выражаем признательность мужчинам и женщинам Вооруженных сил Эквадора за их непоколебимую приверженность этой борьбе, проявляя мужество и решимость через постоянные действия против наркотеррористов в их стране», — заявил командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован.

По данным агентства Bloomberg, начало операции стало новым этапом кампании администрации президента США Дональда Трампа в борьбе с наркотрафиком в Центральной и Южной Америке. Ранее Вашингтон уже проводил серию авиаударов по лодкам, которые, по утверждению американских властей, якобы перевозили наркотики у побережья Тихого океана и в Карибском море .

«Вместе мы принимаем решительные меры для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеют террор, насилие и коррупцию гражданам по всему полушарию», — процитировало представителя командования издание.

Что известно об операции

Американские военные участвуют в операции в Эквадоре в роли советников и координаторов , помогая местным подразделениям планировать действия и обеспечивая их разведывательной и логистической поддержкой, сообщила газета The New York Times. По словам чиновника, пожелавшего сохранить анонимность из-за чувствительности темы, американский спецназ не принимает непосредственного участия в штурмах, однако сопровождает подготовку рейдов против объектов, которые власти связывают с наркотрафиком .

Южное командование США также опубликовало короткое видео, на котором военный вертолет поднимается в воздух, пролетает над районом проведения операции и забирает группу военнослужащих. По словам источника, эти кадры относятся к первому из серии рейдов, которые планируется провести по всей стране. При этом, как отметил чиновник, пока неясно, какая именно цель была у начатой миссии и завершилась ли она успешно .

NYT обратила внимание, что сотрудничество между двумя странами усилилось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом . Эквадор стал одним из ключевых союзников Вашингтона в регионе в рамках кампании против наркокартелей и каналов поставок кокаина. Как отметили авторы статьи, «хоть страна не производит этот наркотик», ее территорию используют контрабандисты из Колумбии и Перу.

Как напомнило издание, в последние месяцы администрация Трампа также усилила удары по подозреваемым в контрабанде наркотиков торговым судам в Карибском море и восточной части Тихого океана. С сентября американские силы нанесли десятки ударов по лодкам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозили наркотики.

При этом юристы и правозащитники заявили, что подобные действия нарушают нормы международного права, поскольку военные фактически применяют смертельную силу против лиц, которые не участвуют в боевых действиях .

Ликвидация сети «Лос-Лобос»

Посольство США в соцсетях сообщило, что эквадорские правоохранительные органы при поддержке США и Европола ликвидировали международную сеть наркоторговли, связанную с картелем «Лос-Лобос» .

Операция стартовала в январе 2025 года под координацией Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и проводилась в провинциях Гуаяс, Эль-Оро и Лоха. В ходе расследования задержали 16 подозреваемых. Кроме того, силовики изъяли крупные партии кокаина и более $800 тысяч наличными. Следствие также раскрыло схему отмывания денег и коррупционных связей.

«Эта преступная группа была ответственна за крупномасштабную торговлю кокаином в Европу, используя экспортные компании фруктов как прикрытие для своей незаконной деятельности», — сообщили представители ведомства.

По данным следствия, наркотики прятали в легальных экспортных партиях товаров, прежде всего в контейнерах с охлажденными фруктами.

Следствие также установило связи картеля «Лос-Лобос» с албанской преступной группировкой, занимавшейся наркотрафиком. По информации правоохранителей, представители этой структуры приезжали в Эквадор для переговоров и организации крупных поставок. После прибытия в Европу кокаин попадал в разветвленную логистическую сеть, через которую распространялся сразу по нескольким странам.

«Эта операция является частью продолжающихся усилий Соединенных Штатов по борьбе с международным трафиком кокаина и ликвидации деятельности организованных преступных групп», — заявили в американском посольстве.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ранее заявлял о намерении усилить военное давление на картели на фоне роста насилия в стране. После встречи с командующим Южного командования США генералом Фрэнсисом Донованом он написал в соцсети X, что Эквадор «запускает новый этап борьбы с наркотерроризмом и незаконной добычей полезных ископаемых».

«В марте мы проведем совместные операции с нашими региональными союзниками, включая Соединенные Штаты. Безопасность эквадорцев — наш приоритет, и мы будем бороться за достижение мира в каждом уголке страны», — писал эквадорский лидер.

Первый случай

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», проведением операции президент Нобоа пытается показать избирателям исполнение предвыборных обещаний.

«Однако опора на внешнюю помощь и разведку лишь временно сдерживает насилие, не решая проблему системно. В итоге Кито рискует попасть в долгосрочную зависимость от военных программ США при слабом внутреннем результате», — отметил автор публикации.