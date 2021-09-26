Нарышкин рассказал об отсутствии «гаванского синдрома» у российских разведчиков

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о «гаванском синдроме», на который жаловались американские дипломаты на Кубе и в Китае.

«Знаете, я начинал свою работу в советской внешней разведке, в подразделении научно-технической разведки, и в силу этого интересовался разными направлениями научных исследований. И знаю, что на Западе уже в те времена проводились такие довольно интенсивные исследования, разработки по теме воздействия различных электромагнитных волн, колебаний на человеческий мозг, в том числе и с точки зрения возможности управления поведением человека», — рассказал он RT.

Нарышкин добавил, что сотрудники российской внешней разведки не испытывали подобные ощущения в какой-либо точке мира.

О «гаванском синдроме» у американских дипломатов стало впервые стало известно в 2016 году. Тогда сотрудники посольства США на Кубе заявляли, что у них болит и кружится голова, поднимается давление, их тошнит и возникают проблемы со зрением и когнитивными функциями. В 2018 году схожие симптомы появились у работников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу.

В конце 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала отчет, согласно которому причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов было направленное радиочастотное воздействие.

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