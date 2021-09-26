Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Оппозиция Украины заявила об ограничении использования русского языка в стране 14:00
Вернблум рассказал, почему он выбрал ЦСКА вместо клубов АПЛ 13:42
Бомба времен Второй мировой войны нарушила ход голосования в немецком городе 13:39
Прокуратура начала проверку после столкновения российского и турецкого сухогрузов... 13:33
Цзю одним словом описал победу Усика над Джошуа 13:29
Боксер Трояновский: не понял, чего выжидал Джошуа в поединке с Усиком 13:28
Президент «Реала» рассказал, когда Мбаппе перейдет в мадридский клуб 13:25
Москва признана лучшим городом России для построения карьеры 13:19
Москвичам рассказали о самой холодной ночи на следующей неделе 13:15
Стал известен потенциальный соперник Петра Яна на турнире UFC 267 13:13

Нарышкин рассказал об отсутствии «гаванского синдрома» у российских разведчиков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о «гаванском синдроме», на который жаловались американские дипломаты на Кубе и в Китае.

«Знаете, я начинал свою работу в советской внешней разведке, в подразделении научно-технической разведки, и в силу этого интересовался разными направлениями научных исследований. И знаю, что на Западе уже в те времена проводились такие довольно интенсивные исследования, разработки по теме воздействия различных электромагнитных волн, колебаний на человеческий мозг, в том числе и с точки зрения возможности управления поведением человека», — рассказал он RT.

Нарышкин добавил, что сотрудники российской внешней разведки не испытывали подобные ощущения в какой-либо точке мира.

О «гаванском синдроме» у американских дипломатов стало впервые стало известно в 2016 году. Тогда сотрудники посольства США на Кубе заявляли, что у них болит и кружится голова, поднимается давление, их тошнит и возникают проблемы со зрением и когнитивными функциями. В 2018 году схожие симптомы появились у работников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу.

В конце 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала отчет, согласно которому причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов было направленное радиочастотное воздействие.

.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Политизированные оценки, нехарактерные для разведки»
Нарышкин счел непрофессиональным доклад разведки США о происхождении коронавируса
В Германии начались самые непредсказуемые выборы
Каковы расклады на выборах в немецкий Бундестаг
«К теще на блины»: как летчик на Ан-2 протаранил жилой дом
45 лет назад пилот преднамеренно врезался в многокваритирный дом в Новосибирске
В России COVID-19 подтвердился еще у 22 498 человек
На Калининской АЭС прекратил работу один из энергоблоков
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
В Башкирии мужчина на экскаваторе спас кота, застрявшего в окне
Новости и материалы
Оппозиция Украины заявила об ограничении использования русского языка в стране
Вернблум рассказал, почему он выбрал ЦСКА вместо клубов АПЛ
Бомба времен Второй мировой войны нарушила ход голосования в немецком городе
Прокуратура начала проверку после столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре
Цзю одним словом описал победу Усика над Джошуа
Боксер Трояновский: не понял, чего выжидал Джошуа в поединке с Усиком
Президент «Реала» рассказал, когда Мбаппе перейдет в мадридский клуб
Москва признана лучшим городом России для построения карьеры
Москвичам рассказали о самой холодной ночи на следующей неделе
Стал известен потенциальный соперник Петра Яна на турнире UFC 267
Боксер Брудов: судьи отдали победу Усику по справедливости
Силы безопасности Израиля убили несколько палестинцев на Западном берегу в рамках операции
Спасатели МЧС выдвинулись для доставки тел погибших на Эльбрусе
Депутат Свищев: победа Усика доказала, что у нас в России нет антиукраинской пропаганды
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
Дацик — о Емельяненко: лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником
Первое заседание нового Бундестага может состояться 26 октября
Еще трех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Все новости
Сербия стягивает танки к границе Косова. Что происходит?
Политологи оценили возможность начала новой войны на Балканах
«Украина возвращает свое»: Усик превзошел Джошуа и стал чемпионом
Усик единогласным решением победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса
Каким работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты
С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий бюджетников
«До последнего выступал на сцене»
В Сиднее умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
«Нет шансов продвинуться в карьере»: чем плох массовый наем сотрудников
Эксперты рассказали о проблемах массового набора персонала
Авторынок меняет модель потребления
В России снизилось число владельцев личных машин
Терминатор в юбке: Линде Хэмилтон — 65
«Неподходящий момент для начала войны»
Дуров объяснил блокировку агитационных ботов действиями Google и Apple
Deathloop и другие: лучшие игры с временной петлей
Пять интересных игр с концепцией временной петли
Человек, который научил лодку летать и стрелять
Как военный инженер Дмитрий Григорович создал первые российские гидропланы
«За российским СПГ стоит очередь, все произведенное — продаем»
Эксперты объяснили, как России не потерять газовый рынок Азии
«Хотели быть политкорректными, а получился «Двач»
Журнал The Lancet назвал женщин «телами с вагинами» и вызвал скандал
Любовь в лесу, дочь Бодрова и шаман Витька Людоед
Все призеры пандемийного «Кинотавра»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях