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В Башкирии мужчина на экскаваторе спас кота, застрявшего в окне

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В городе Туймазы в Башкирии молодой человек, работающий на экскаваторе, спас кота, который застрял в оконной раме на третьем этаже. Видео со спасением животного опубликовала kp.ru.

По данным издания, инцидент произошел 25 сентября на улице Ленина. Судя по всему, кот хотел выпрыгнуть на улицу через приоткрытое окно, но поранился и застрял. Так животное провисело около часа, громко мяукая.

Очевидцы случившегося хотели помочь животному и даже вызвали МЧС, однако спасатели приехать отказались. Тогда один из неравнодушных подошел к молодому человеку, работающему на эскалаторе, и попросил лестницу или палку.

«Рассказал (прохожий), что на третьем этаже кот промеж окон застрял. Я сходил с ним, увидел обстановку и сразу же побежал за экскаватором. Подъехал, поднялся, кота обратно в квартиру закинул. Меня никто не вызывал, я сам добровольно приехал. Любой бы так поступил на моем месте», — рассказал он.

Ранее в Якутии домашний кот спас хозяев от дикого медведя. Кот выгнул спину и встал на пути хищника, не подпуская его к людям. Медведь попытался напугать охранника, но не смог. В результате медведь ушел обратно в лес.

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