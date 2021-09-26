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Задержаны участники петербургской ОПГ, которые заключили фиктивные сделки на 150 млн рублей

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Петербурге задержали участников организованной группы, занимавшейся хищением товаров и денежных средств под видом закупки и поставки для магазинов. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Преступная группа действовала с 2018 года. «Ее члены нанимали персонал, арендовали офисы, находили коммерческие организации с хорошей репутацией и заключали с ними договоры на отгрузку или покупку товаров, но фактически не отгружали необходимый товар либо не оплачивали выставленные счета», — говорится в публикации.

Уточняется, что злоумышленники открывали новые фирмы-однодневки каждые два-три месяца. За три года им удалось заключить пять крупных сделок на общую сумму около 153 миллионов рублей.

Полицейские совместно с Росгвардией провели обыски по местам проживания подозреваемых. Были изъяты печати и бланки удостоверений с логотипами федеральных органов государственной власти, деньги, различные электронные носители, а также боевой пистолет Glock с патронами.

Ранее сообщалось, что банда из четырех мошенниц осуждена за хищение более 21 млн у нескольких матерей.

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