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После расшифровки «черных ящиков» появилась вероятная причина крушения Ан-26 под Хабаровском

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@bbbreaking/Telegram

Самолет Ан-26 мог разбиться из-за ошибки пилотирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Первые данные, полученные при расшифровке средств объективного контроля, а также по результатам опросов диспетчерского и технического персонала, показали несоответствие фактических действий летного экипажа заявленным при выполнении маневра разворота. Действия скорее всего носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа, усталости», — заявил источник.

Он добавил, что маневр очевидно был выполнен ошибочно в противоположенную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости.

Из-за сложного рельефа местности, низкой облачной погоды и выполнении маневра на низкой высоте ошибка стала для экипажа фатальной: самолет столкнулся со склоном сопки.

По предварительным данным, самолет был исправен вплоть до момента столкновения, экипаж не докладывал о неполадках.

Днем ранее были найдены «черные ящики» разбившегося самолета.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку в отношении компании, которой принадлежал потерпевший крушение борт.

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