Эпидемиолог Хазифов заявил, что в России нет штаммов коронавируса опаснее, чем «дельта»

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что «дельта»-штамм коронавируса составляет почти 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас в РФ, как и в других странах, образуются новые ветви внутри линии «дельта», которые отличаются от своего «предка» дополнительными изменениями в РНК, но мы пока не можем сказать, что они делают этот штамм еще более заразным — наблюдаются разные варианты», — сказал он.

Специалист добавил, что зарубежные исследования показали, что «дельта» практически исчерпала свой потенциал становиться менее восприимчивой к нейтрализующему действию защитных антител.

Хафизов считает, что если и ожидать «чего-то еще более страшного», то, вероятно, уже не от «дельты». При этом в настоящее время в России и других странах не зафиксировано более опасных штаммов, чем этот.

Раннее вирусолог рассказал, какой штамм может стать главным до конца пандемии.