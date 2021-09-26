Синоптик рассказал, когда в Европейскую Россию придет «золотая осень»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что уже на следующей неделе антициклон принесет в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, придет «золотая осень» — но это не теплая погода, а «удовольствие от красок».

«С понедельника [27 сентября] над центром Европейской России будет распространяться мощный, хорошо выраженный антициклон. В понедельник хоть и облачно, но с просветами и дождь небольшой, местами. Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков», — сказал Вильфанд

Он уточнил, что днем температура будет составлять +10-12°С, ночью — до 0-5 °С. По словам Вильфанда, заморозки не ожидаются, но полностью их вероятность нельзя исключать.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

Ранее синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу сентября.