Надежда Савченко выложила фотографию в никабе

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала фотографии в никабе и поделилась своими взглядами на веру.

По ее словам, церковь оказывает большое влияние на государственную политику даже при том, что светские государства ограничивают ее власть. Говоря об исламе, бывший парламентарий заявила, что ислам «привычно воспринимается как религию угнетения и страдания прав человека, особенно женщин».

«Немногие увидят, что ислам — религия пространства и воля для души, духа и веры в Бога — Аллах», — написала она.

Ранее Савченко заявила, что Украину ждет неминуемый распад. По ее словам, украинцы активно эмигрируют в Европу, США и Канаду. Экс-парламентарий считает, что этот процесс не остановится и в дальнейшем.