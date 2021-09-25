В РПЦ призвали запретить продажу оружия

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы после стрельбы в одном из вузов Перми и гибели там шести человек задуматься над законодательным запретом продажи обычным гражданам огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые в дальнейшем исключат возможность таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом», — сказал представитель Русской Православной церкви.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, Бекмансуров подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при стрельбе в пермском вузе выписались из городских больниц.