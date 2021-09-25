Стала известно, в какую сумму обходится лечение устроившего стрельбу в Перми Бекмансурова

На лечение 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете и пребывающего в краевой клинической больнице, лишь за минувшие сутки потрачено 2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«По нашим данным, он по-прежнему в сознании, но нормально разговаривать не может из-за трубки во рту», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что молодой человек изредка обращается к врачам с просьбами — дать ему воды или повернуть на другой бок. В настоящее время его состояние стабильно, но из-за тяжелых травм не исключено появление осложнений, добавили в Telegram-канале.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, Бекмансуров подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при стрельбе в пермском вузе выписались из городских больниц.