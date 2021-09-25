В Кабардино-Балкарии могут ужесточить требования к правилам восхождений на горные вершины

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) после гибели нескольких альпинистов на Эльбрусе на этой неделе планируют ужесточить требования к правилам восхождений на горные вершины. Об этом заявил на своей странице в Instagram глава республики Казбек Коков после встречи с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Здесь же на базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений», — написал политик.

Коков поблагодарил спасателей, которые приняли участие в масштабной операции на Эльбрусе, за проведенную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей.

Информация о, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте свыше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.

Ранее сообщалось, что двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы.