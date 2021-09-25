Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Талибы* публично казнили мужчину за похищение в Афганистане 13:32
Призер Игр-2020 Сень призналась, что не знает, что делать с подаренными... 13:29
В Грузии туристов эвакуируют из горного региона на вертолетах из-за... 13:26
Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о методах наблюдения за певицей 13:22
Инвалид-колясочник смог отбиться от бродячих собак в Ульяновске 13:07
«Талибан*» разместил «десятки тысяч спецназовцев» в провинции... 13:04
Директор «Самбо-70»: у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, она девочка... 12:57
Иммунолог Крючков рассказал, кто может заболеть COVID-19 после прививки 12:50
Третья тренировка «Формулы-1» ВТБ Гран-при России отменена 12:45
Врач Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса 12:42

Рекрутеры рассказали, какие рекомендации позволяют легче получить работу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Каждый второй специалист, занимающийся подбором персонала, доверяет скорее устным рекомендациям, полученным по телефону или при личной встрече (51%), сообщили «Газете.Ru» в сервисе SuperJob по итогам тематического опроса.

18% респондентов же больше доверяют рекомендательным письмам, чем устным референсам: по их мнению, такой формат позволяет отбросить эмоции и внимательно изучить, к примеру, функционал кандидата на предыдущем месте работы. Вообще не доверяют рекомендациям 14% опрошенных.

Информации, полученной в ходе личного или телефонного общения, чаще всего доверяют рекрутеры из компаний с численностью от 100 до 1000 человек (60%), тогда как рекомендательные письма имеют несколько больший вес для HR небольших предприятий численностью до 100 человек (20%).

С негативными отзывами о работе кандидата на предыдущем месте рекрутеры сталкиваются нечасто: лишь 13% менеджеров по персоналу заявили о таком опыте. В результате 9% отказали кандидату, а 4% — приняли, несмотря на плохие референсы. Положительные отзывы о потенциальном сотруднике получали 54% опрошенных, при этом 44% приняли его в компанию, а 10% отказали в трудоустройстве.

Опрос проводился среди тысячи респондентов по всей России с 23 июля по 11 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что несоответствие зарплатных ожиданий стало самой распространенной причиной в отказе соискателям в приеме на работу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Сочи снова затопило
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи восстановили
«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ
Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса
«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом
Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развитии 5G
«Ъ»: Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
Источник сообщил, что в правительстве Крыма ожидаются отставки
Российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор
Устроивший стрельбу в пермском вузе подключен к аппарату жизнеобеспечения
Новости и материалы
Талибы* публично казнили мужчину за похищение в Афганистане
Призер Игр-2020 Сень призналась, что не знает, что делать с подаренными автомобилями
В Грузии туристов эвакуируют из горного региона на вертолетах из-за оползней на дороге
Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о методах наблюдения за певицей
Инвалид-колясочник смог отбиться от бродячих собак в Ульяновске
«Талибан*» разместил «десятки тысяч спецназовцев» в провинции на границе с Таджикистаном
Директор «Самбо-70»: у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, она девочка московская
Иммунолог Крючков рассказал, кто может заболеть COVID-19 после прививки
Третья тренировка «Формулы-1» ВТБ Гран-при России отменена
Врач Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
Владелец «Краснодара» Галицкий назвал тройку самых сильных тренеров РПЛ
Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Названа причина столкновения российского и турецкого сухогрузов
Корабли Черноморского флота завершили учения у берегов Крыма
Движение по трассе Джугба — Сочи восстановлено
Выбран новый президент Международной федерации хоккея
Подозрительное устройство обнаружили у пассажира в аэропорту Перми
В России пять дней подряд зарегистрировано более 800 смертей из-за коронавируса в сутки
Все новости
«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых
«Этого парня нельзя привозить в Лас-Вегас»: лучшего бойца UFC арестовали
Экс-боец UFC Джонс был арестован по делу о домашнем насилии
«Это бесовщина»: как работает ароматерапия
Можно ли согреться с помощью эфирных масел
Сделка состоялась. Почему Канада отпустила дочь основателя Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения
«Реализуя принцип неотвратимости наказания»
СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
Самозанятым таксистам приготовили новый закон
В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами
«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс
«Робот» или вариатор: какую трансмиссию выбрать
Эксперты рассказали, какая коробка передач отличается надежностью
Нарушение зрения и эпилепсия: чем опасны OLED-экраны в смартфонах
Эксперт рассказал, что OLED-дисплеи могут вызывать головные боли и тошноту
Мали ищет замену легионерам
МИД Франции предостерег Россию от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали
«Люди думают, что они могут купить даже силы природы»
Спасатель рассказал, что приводит к трагедиям в сфере экстремального туризма
«КамАЗ» готовит свой электромобиль к серии
Стало известно, когда в России запустят производство электрокаров
«Самые бесполезные люди на свете, а их охраняют с автоматами»
Пользователи соцсетей опять обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях