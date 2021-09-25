Рекрутеры рассказали, какие рекомендации позволяют легче получить работу

Каждый второй специалист, занимающийся подбором персонала, доверяет скорее устным рекомендациям, полученным по телефону или при личной встрече (51%), сообщили «Газете.Ru» в сервисе SuperJob по итогам тематического опроса.

18% респондентов же больше доверяют рекомендательным письмам, чем устным референсам: по их мнению, такой формат позволяет отбросить эмоции и внимательно изучить, к примеру, функционал кандидата на предыдущем месте работы. Вообще не доверяют рекомендациям 14% опрошенных.

Информации, полученной в ходе личного или телефонного общения, чаще всего доверяют рекрутеры из компаний с численностью от 100 до 1000 человек (60%), тогда как рекомендательные письма имеют несколько больший вес для HR небольших предприятий численностью до 100 человек (20%).

С негативными отзывами о работе кандидата на предыдущем месте рекрутеры сталкиваются нечасто: лишь 13% менеджеров по персоналу заявили о таком опыте. В результате 9% отказали кандидату, а 4% — приняли, несмотря на плохие референсы. Положительные отзывы о потенциальном сотруднике получали 54% опрошенных, при этом 44% приняли его в компанию, а 10% отказали в трудоустройстве.

Опрос проводился среди тысячи респондентов по всей России с 23 июля по 11 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что несоответствие зарплатных ожиданий стало самой распространенной причиной в отказе соискателям в приеме на работу.