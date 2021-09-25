Названы самые популярные направления среди россиян для полетов за рубеж в бархатный сезон

Россияне предпочитают в период бархатного сезона из заграничных стран Армению, Узбекистан, Киргизию и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Отмечается, что в 20 самых популярных стран также пошли Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Египет, Черногория.

При этом с наступления холодов спрос на перелеты по России у самостоятельных путешественников снизился примерно на 5%, а число бронирований авиабилетов за рубеж увеличилось на 13%.

По данным аналитиков, в сентябре произошло снижение среднего чека за перелет по России. Если при оформлении билета в середине августа средний чек составлял 8-8,3 тыс. рублей в одну сторону, то к середине сентября он сократился до 6,3-6,6 тыс. рублей в одну сторону.

Среди внутренних авианаправлений в сентябре-октябре наиболее востребованы Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапа, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Махачкала.

Ранее стало известно, что с 5 октября 2021 года Россия возобновит авиасообщение с Новой Зеландией, Данией, Перу, ЮАР и Джибути. Также было принято решение об увеличении количества рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.