Страны Quad планируют провести учения по борьбе с пандемией коронавируса

Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – планируют в 2022 году провести учения по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи, состоявшейся 24 сентября в Вашингтоне.

«Мы также будем укреплять наше научно-техническое сотрудничество в области клинических испытаний и геномного надзора, чтобы мы могли ускорить наши усилия по прекращению этой пандемии и повышению безопасности здравоохранения», — говорится в документе.

Отмечается, что страны рассчитывают провести совместное совещание по обеспечению готовности к COVID-19 или учения.

В ходе первой личной встречи лидеров стран-участниц QUAD, которая состоялась 24 сентября в Вашингтоне, США, Япония, Индия и Австралия обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинацией, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе и т.д..

Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) появился в 2007 году, его целью стало обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности, которое получило название AUKUS. Первой инициативой нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок, из-за которого Канберра отказалась от аналогичного контракта с Парижем.

Ранее сообщалось, что страны QUAD договорились о сотрудничестве в космосе, в сферах кибербезопасности и 5G.