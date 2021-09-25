Минобрнауки: почти половина иностранных студентов не смогла вернуться в Россию

Примерно половина иностранных студентов, обучающихся в вузах России. не смогли с началом учебного года приехать в Россию. Об этом сообщило Минобрнауки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в общей сложности в российских высших учебных заведениях обучаются более 316 тыс. иностранцев, из них за границей в настоящее время находится примерно половина — более 145 тыс. человек.

Минобрнауки уточнило, что иностранные студенты, которые остаются за границей, смогут продолжить обучение в дистанционном формате.

Известно также, что среди иностранных студентов вузов России, остающихся за рубежом, 900 человек — выходцы из Афганистана. Согласно информации министерства, на 15 сентября число студентов и зачисленных на подготовительный факультет афганских граждан, находящихся на российской территории, составляет чуть более тысячи человек. На фоне напряженной ситуации в Афганистане въезд из страны в Россию сейчас закрыт.

Ранее сообщалось, что в России утвердили алгоритм приезда иностранных студентов в условиях пандемии.