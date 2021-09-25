Биолог рассказал, что коронавируса в окружающей среде все еще много

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, заявила, что Постоянное тестирование усиливает контроль за распространением COVID-19, но не сводит к нулю риск заболеть, и коронавируса в окружающей среде гораздо больше, чем можно предположить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила о исследовании английских ученых, которые сообщили, что 2% пассажиров авиарейсов, у которых был отрицательный тест, являлись переносчиками вируса. Среди пожилых людей переносчиков было больше.

«Необходимо сделать вывод, что коронавируса вокруг нас намного больше, чем мы думаем. Даже в том случае, если мы предпринимаем такие меры контроля, как ПЦР-тесты, то мы все равно не сводим все риски заражения к нулю», — рассказала Баранова.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев рассказал, в каких регионах России следует опасаться наибольшего подъема заболеваемости в случае прихода новой волны COVID-19.