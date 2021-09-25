Глава МИД Филиппин назвал «Спутник V» безопасным

Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину «Спутник V» безопасной и не вызывающей побочных эффектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уже начали получать вакцину. Например, в моем городе и еще нескольких распространяется «Спутник V». Она очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов», — заявил Локсин на полях 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Филиппины действительно заинтересованы в российской вакцине.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрили в Управлении по санитарному надзору аз качеством пищевых продуктов и медикаментов Филиппин для использования в республике.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».