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Новая Зеландия предложила активнее вкладываться в международных механизм распределения вакцин

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн считает необходимым обеспечить всем странам равный доступ к вакцинам, усилив финансовую поддержку международного механизма распределения препаратов от коронавируса COVAX. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что ни одно государство в одиночку не сможет справится с COVID-19, ведь это сложная глобальная проблема, требующая глобального решения.

«Международный механизм COVAX выполняет важную работу, распространяя вакцины по всему миру, но нам необходимо поддержать его усилия, расширив финансовую поддержку программы COVAX Advance Market Commitment. Без равного доступа для всех мы рискуем увидеть распространение новых, более опасных штаммов коронавируса, что может подорвать или свести на нет наш прогресс», — подчеркнула Арден.

Она также напомнила о проблемах глобального потепления и призвала усилить борьбу, направленную на решение этой проблемы.

Ранее Ардерн объявила об общенациональном локдауне после одного случая заражения коронавирусом в Окленде.

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