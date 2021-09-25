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Родители 3-летней девочки подали в суд на Disney из-за «сексуального насилия»

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Depositphotos

Американская семья намерена судится с дочерней компанией медиаконгломерата Disney из-за «сексуального насилия», которому подверглась трехлетняя девочка на борту круизного корабля Disney Fantasy в детском клубе Oceaneer Club. Об этом сообщается на сайте адвокатской конторы Lipcon, Margulies & Winkleman, которая представляет истцов.

«Судебный иск проистекает из инцидента с сексуальным насилием над трехлетним несовершеннолетним ребенком, когда девочка была на борту круизного корабля Disney Fantasy в детском клубе Oceaneer Club. В этом заявлении истцы требуют допустимого законом возмещения ущерба в размере 20 миллионов долларов США», — говорится в пресс-релизе.

В тексте приводятся подробности инцидента: во время круиза в январе 2020 года девочка пошла в клуб для детей всех возрастов, где ей положил руку на гениталии 10-летний ребенок в костюме принцессы Леи (персонаж киносаги «Звездные войны»).

Юристы отмечают, что в это время в комнату вошли двое членов экипажа лайнера, но не вмешались.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова».

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