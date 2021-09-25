В Гидрометцентре рассказали, что ряд регионов РФ в ближайшие дни ждет опасная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Иркутской области, Краснодарском крае и в ряде регионов страны прогнозируются ночные заморозки и опасная погода. Об этом сообщает ТАСС.

«В Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и даже снег. В некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Кроме того, в субботу и воскресенье недалеко от Сочи в море имеется опасность формирования смерчей над морем», — заявил Вильфанд.

По его прогнозам, в ближайшие ночи в Башкоростане и Челябинской области температура будет опускаться до -8°С, а в Свердловской, Курганской областях — до -5°С.

Вильфанд подчеркнул, что на азиатской части страны заморозки захватили уже большую территорию.

Ранее около 12 мм осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, 20 сентября, что составляет 1/5 месячной нормы.