При крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, предварительно, никто не выжил

Выживших при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, по предварительным данным, нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Во время облета места крушения на южном склоне горы Острая живых людей обнаружить не удалось», — рассказал источник.

По факту аварии следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Ранее спасатели обнаружили обломки вертолета.

Вертолет разбился на Камчатке вечером 23 сентября. До этого вертолет перестал выходить на связь, начались его поиски. По неофициальным данным, Ка-27 принадлежит авиационному отряду пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. На борту находились от трех до пяти человек.