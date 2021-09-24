Самолет из Омска экстренно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, летевший из Омска в Москву, экстренно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Казани.

Инцидент произошел в 07.26 в пятницу, 24 сентября. Отмечается, что лайнер должен был приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

По словам пресс-секретаря международного аэропорта Казань Аделя Гатауллина, посадка прошла благополучно, пассажир был госпитализирован в больницу города Казани. В 08.25 самолет вылетел по маршруту.

22 сентября сообщалось, что самолет British airways, выполнявший рейс Исламабад--Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти на борту. В аэропорту уточнили, что предварительная причина смерти — остановка сердца. Гражданство умершей женщины не уточнялось.

Двумя днями ранее самолет Анталья — Екатеринбург экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки. Женщине стало плохо, ей оказали медицинскую помощь на борту, но спасти ее не удалось — она скончалась еще до прибытия в аэропорт.