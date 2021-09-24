Глава СК связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что из-за деструктивного влияния интернета молодые люди нападают на учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — заявил он.

По словам главы СК, распространяемая в сети деструктивная информация ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, кроме того, они замечают, как «нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях».

Бастрыкин уверен, что подростки ориентируются на героев компьютерных игр, «которые решают проблемы «просто» — ликвидируя оппонента».

«Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет. В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные», — отметила глава Следственного комитета России.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, 42 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.

До этого 11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.