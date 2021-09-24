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Россияне стали чаще обращаться за ремонтом одежды

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Depositphotos

Спрос на услуги по ремонту одежды вырос в сентябре на 26% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Авито.Услуги. Востребованность ремонта обуви выросла на 50%. Сумки стали ремонтировать на 27% чаще. На 24% больше стало запросов на химчистку.

Сильнее всего популярность услуг по пошиву и ремонту одежды выросла в Ижевске (+61%), на втором месте — Пермь с +57%, на третьем оказалась Уфа — там спрос вырос на 54%.

В Москве востребованность пошива и ремонта одежды по сравнению с сентябрем 2020 года выросла на 47%, а в Санкт-Петербурге на 40%.

Активно отдают вещи в ателье также жители Барнаула, Екатеринбурга и Краснодара.

Ранее сообщалось, что о вреде экологии, который наносит производство одежды, беспокоятся только 22,6% покупателей вещей российских онлайн-магазинов.

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