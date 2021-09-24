Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал уровень заболеваемости COVID-19 осенью

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России этой осенью ожидается ниже по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — сказал специалист.

Он добавил, что масочный режим продолжает действовать, так как постановление главного государственного врача России никто не отменял. Горелов также рассказал, что в странах Азии ношение масок стало привычной нормой с начала пандемии.

Помимо этого, по словам эпидемиолога, в России на сегодняшний день уже вакцинировались 40 млн человек, но для достижения коллективного иммунитета необходимо больше привитых.

Ранее Горелов рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах России составляет 6-7%.