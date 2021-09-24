Мертвого мужчину с женскими колготками на шее нашли на стадионе в Кузбассе

На стадионе в городе Белово Кемеровской области было найдено тело мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Смерть наступила в результате асфиксии. Вокруг шеи погибшего были плотно затянуты женские колготки.

По подозрению в убийстве задержаны двое ранее судимых мужчин. В отношении них возбудили уголовное дело об убийстве.

Следствию предстоит выяснить, почему было выбрано такое экзотическое орудие убийства.

Ранее в Санкт-Петербурге было найдено закопанное в парке тело женщины. В убийстве заподозрили ее супруга.