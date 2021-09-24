До +13°С ожидается в Московском регионе

Облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу 24 сентября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице прогнозируют +10-12°С, в ночь на 25 сентября похолодает до +6°С. Ветер — юго-восточный, влажный южный со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Подмосковье — днем +8-13°С, местами умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха существенно снизится — до +3°С. Атмосферное давление в Московском регионе составит 739 мм ртутного столба.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее бабье лето.