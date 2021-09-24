В Башкирии отравившийся избил двух докторов

В Уфе возбуждено уголовное дело против мужчины по факту нападения на двоих медсотрудников, сообщает управление СК по республике.

По данным следствия, уроженец ХМАО был доставлен экипажем скорой помощи в одну из больниц Уфы, предварительно с отравлением неустановленным веществом. Врачи попытались оказать мужчине помощь, но тот стал нецензурно выражаться, а затем неожиданно напал на одну из медсотрудниц.

«Без какого-либо повода применил насилие к врачу-токсикологу, причинив ей перелом руки. Затем нанес множественные удары руками по голове и другим частям тела врача-реаниматолога республиканской станции скорой медицинской помощи, когда тот пришел на помощь коллеге», — говорится в сообщении.

После нападения мужчина покинул больницу. Вскоре местонахождение нападавшего было установлено, подробности о его состоянии не приводятся.

Ранее охранник больницы был арестован из-за видео, где избивает пациентов обувью.