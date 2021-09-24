На рейсе Москва-Владивосток пассажирка попыталась подраться с экипажем

Полицейские задержали жительницу Тверской области, которая устроила дебош на рейсе Москва-Владивосток. Женщина оскорбляла экипаж и провоцировала с ними драку, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ДФО.

Сообщение о неадекватном поведении пассажирки поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока. Дебоширкой оказалась 30-летняя жительница Тверской области.

Все началось с того, что пассажирка закурила электронную сигарету, встала у дверей пилотов, после требования бортпроводников занять посадочное место провоцировала драку с сотрудниками экипажа.

Теперь женщине грозит до 15 суток административного ареста.

В августе устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва – Сочи. Она ругалась на экипаж, требовала повышенный комфорт и индивидуальное обслуживание.