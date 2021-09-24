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Спасатели на месте крушения Ан-26 организовали лагерь и приступили к поискам

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Спасатели на месте крушения Ан-26 организовали лагерь и приступили к поискам

Группировка спасателей на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае приступила к поисковым работам. Об этом пишут «Известия».

Вертолет Ми-8 было доставил им провизию и оборудование. Установлен палаточный полевой лагерь спасателей.

В течение дня будут проведены работы по подготовке вертолетной площади на месте происшествия.

С родственниками погибших работают психологи МЧС.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку в отношении компании, которой принадлежал потерпевший крушение борт.

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