Мать 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответила на претензии ее однокурсников

Мать 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, которая сдала экзамены и поступила в вуз, ответила на претензии ее однокурсников. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Однокурсницам Алисы не понравилось, что она ведет себя, как ребенок.

«Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у нее восторг», - заявила одна из однокурсниц. Другая девушка уверена, что у Алисы «хромает социализация». По ее словам, видно, что ни в детский сад, ни в школу самая молодая студента вуза не ходила.

Мать Алисы Наталия Теплякова ответила на критику. Она заявила, что игры на переменах – это не повод ее жалеть.

«И вообще не очень ясно, между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют – детям же можно играть только на переменах и после уроков?» - отметила Наталия.

Ранее родители Алисы Тепляковой рассказали об успехах дочери. Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в возрасте восьми лет. Она подала документы в МГУ, однако не прошла на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери. 1 сентября девочка получила студенческий билет.