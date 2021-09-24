В общежитии Военного университета в Москве началось обрушение кровли из-за пожара

В здании общежития Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве началось обрушение кровли из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Огонь интенсивно распространяется. Принято решение повысить номер пожара до третьего», — рассказал источник.

Он также добавил, что с третьего этажа были произведена эвакуация оружейной комнаты.

О пожаре в общежитии университета Минобороны в Москве стало известно ночью, 24 сентября. В целях безопасности были эвакуированы около 100 человек. По предварительным данным, горят чердачные помещения. Изначально площадь возгорания составляла около 100 кв. метров, затем она выросла до 1 тыс. кв. метров.

Ранее пожар произошел в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Сообщалось, что при пожаре пострадали иностранные студенты.