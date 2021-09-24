Супруга заподозрили в убийстве женщины, чье тело нашли закопанным в петербуржском парке

По версии следствия, петербуржец убил свою супруга и закопал ее тело на пустыре. Оно пролежало там несколько месяцев, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

К правоохранителям с заявлением о пропаже женщины обратился ее 18-летний сын. Он подал заявление 22 сентября. По его словам, он последний раз видел мать10 июля, когда она ушла из дома со своим мужем.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что пропавшая женщина, скорее всего, была убита, а к ее гибели причастен 44-летний супруг, указали в пресс-службе.

Тело женщины было найдено на пустыре в Красногвардейском районе.

Прикопанные останки нашла служебная собака. Тело находилось на пустыре в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое. Супруг убитой задержан.

Ранее в Москве мужчина убил и расчленил своего брата. У мусорных баков на Ореховом бульваре женщина обнаружила окровавленные вещи, которые принадлежали ее мужу. Она вызвала полицейских, которые, приехав на вызов, обнаружили в квартире его расчлененные останки.