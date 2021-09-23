В Нижневартовске мужчина избил врача из-за того, что он провел осмотр его жены, сообщает телеканал N1 «Первый нижневартовский» в Instagram.

Инцидент произошел в одной из городских больниц — мужчина привел свою супругу на осмотр к дерматовенерологу. Женщина пришла на прием в хиджабе.

Через некоторое время после осмотра мужчина ворвался в кабинет и набросился с кулаками на врача. Медик получил несколько тяжелых ударов по голове, в результате чего его коллеги диагностировали у врача закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Нападавшего задержали полицейские — в правоохранительных органах заявили, что по факту избиения проводится доследственная проверка.

Ранее охранник больницы был арестован из-за видео, где избивает пациентов обувью.

В больнице города Лахор больничный работник-садист истязал и избивал обувью пациентов в секретной комнате. Зохаиб Малик, частный инспектор по безопасности и техническому обслуживанию, был арестован. Он снял на видео, как истязает пациентов и избивает их обувью.