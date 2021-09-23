Россия сожалеет, что пособнику нацистов Оберлендеру удалось избежать наказания

Россия сожалеет, что умершему пособнику нацистов Гельмуту Оберлендеру удалось избежать наказания. Об этом советник российского посольства в Канаде Владимир Проскуряков сообщил ТАСС.

«Сожалеем, что ему удалось избежать справедливого наказания за совершенные преступления, но это не отменяет нашего запроса на передачу материалов уголовного дела об убийстве воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году», — отметил он.

Проскуряков добавил, что российская сторона пока не получила от канадской стороны эти документы.

Ранее сообщалось, что нацистский военный преступник Гельмут Оберлендер, родившийся в СССР и во время Великой Отечественной войны присоединившийся к немецким карательным отрядам, умер в Канаде в возрасте 97 лет, не дожив до депортации в Россию.

Оберлендера, который родился в 1924 году в Молочанске Екатеринославской губернии УССР, в России обвиняли в участии в массовых казнях.