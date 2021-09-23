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Орнитолог исключил версию гибели ворон под Новосибирском из-за эпидемии

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Depositphotos

Причиной массовой гибели ворон в Новосибирской области не могла стать эпидемия, так как при болезнях птицы одномоментно не падают замертво. Об этом «Газете.Ru» рассказал орнитолог Фонда защиты птиц Вадим Авданин.

«При птичьем гриппе и болезнях птицы массово и одномоментно не гибнут. Сначала они недомогают, потом умирают, но так, чтобы целая стая погибла — это не болезнь», — пояснил Авданин.

Орнитолог предположил, что, скорее всего, пернатые отравились.

«Где-то стая наклевалась, причем не обязательно на свалке. Могли и на полях протравленное зерно съесть», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области массово погибают вороны. Из видео в социальных сетях видно, что сотни ворон в поселке Усть-Тарка падают прямо с деревьев, крыш и просто во время полета. Все дороги усеяны мертвыми птицами, которых уже не меньше 400 штук. При этом другие животные и птицы не пострадали. Эксперты пытаются установить причину массовой гибели ворон.

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