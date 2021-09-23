В Гватемале началось извержение стратовулкана Фуэго, который является одним из самых активных вулканов в Центральной Америке, сообщает издание ABC.

Фуэго находится в 45 километрах от столицы Гватемалы, города с одноименным названием. По данным местных геологов, потоки лавы из жерла вулкана уже прошли от двух до шести километров.

Потоки лавы достигли подножия вулкана и продолжают распространяться вокруг, вместе со столбами пепла. Несмотря на вероятность выпадения осадков в виде пепла, местным жителям пока не поступали указания покинуть район извержения.

Последнее крупное извержение вулкана в Гватемале произошло 3 июня 2018 года, оно унесло жизни 431 человека, жившего в его окрестностях.

Ранее министр туризма Испании предложила превратить извержение вулкана в развлечение для туристов.

Потоки лавы разрушили на испанском острове Пальма около 100 домов. Они движутся со скоростью около 700 м в час в сторону побережья. Пока в результате случившегося никто не пострадал, а все канарские аэропорты работают в штатном режиме.