В Нефтекамске полицейские отказались искать похищенную отцом девочку

Жительница Нефтекамска Галина Шешукова заявила в полицию на бывшего мужа Артура, который похитил их шестилетнюю дочь. Полицейские отказались возбуждать дело о похищении. Об этом сообщает «Пятый» телеканал.

«17 сентября мой бывший супруг похитил мою дочь Шешукову Эвелину Артуровну с детской площадки у дома. Он увез ее в Минск, откуда планирует вывезти дальше за границу. На телефонные звонки никто мне не отвечает. Что с моим ребенком, я не знаю», — сказала Шешукова.

Супруги развелись в мае 2021 года. Суд постановил, что ребенок будет проживать с мамой, однако отца такое решение, судя по всему, не устроило.

Телеканал отмечает, что родительница намерена обратиться в Интерпол.

Ранее жительница Екатеринбурга потеряла ребенка после того, как ее похитил и в течение суток избивал супруг, не желавший разводиться.

До этого в подмосковном Видном женщина, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении.